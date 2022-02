Fußball : SpVg. Hilden 05/06 will zurück in die Kreisliga A

Der erfahrene Patrick Trautner (am Ball) zieht im Süder Mittelfeld die Fäden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HILDEN Die erste Mannschaft des Hildener Traditionsklubs möchte in dieser Spielzeit mit harter Arbeit und Disziplin den Aufstieg schaffen.

Den Vertrauensvorschuss gab es bereits im Frühjahr vergangenen Jahres. Seinerzeit verlängerte der Vorstand der SpVg. Hilden 05/06, mit Holger Reinders und Rolf Haukamp an der Spitze, den Vertrag mit seinem Cheftrainer gleich um zwei weitere Jahre bis Juni 2023. Und Andreas Kober lieferte. Der oberste Übungsleiter der Süder stand mit seinem Team bei der Saisonunterbrechung Anfang November 2020 auf dem zweiten Tabellenplatz der Kreisliga B Düsseldorf, Gruppe 2, mit der Aussicht, den seinerzeit führenden SV Hilden-Nord noch vom Platz an der Sonne zu verdrängen. Letztlich kam es anders, weil die Saison coronabedingt im März 2021 endgültig (und ohne Wertung) beendet wurde.

Im August startete der 36-jährige Coach, unterstützt vom langjährigen 1. Mannschaft-Spieler Felix Eisenbart und Patrick Nöcker als Co-Trainerduo, der neu hinzugekommenen Jana Hüntemann (ehemalige Bundesliga-Torfrau bei Heike Rheine) als Torwarttrainerin und dem langjährigen Betreuer Maik Beiler den nächsten Anlauf. Diesmal in der Gruppe 1 der Kreisliga B.

„Diese Konstellation ergab sich eher zufällig. Der Staffelleiter hatte hier offensichtlich unsere beiden Mannschaften verwechselt und uns als Erste der Gruppe 1 zugeteilt. Dort, wo letzte Saison unsere Reserve aufgelaufen ist. Die tritt dafür nun in der Gruppe 2 an“, löste Kober den Sachverhalt auf. Interessanter Hintergrund: So gehen die Südstädter dem Rivalen von der Furtwängler Straße aus dem Weg. Dabei scheint es keineswegs ausgeschlossen – der SV Nord ist Spitzenreiter in der Parallelgruppe –, dass am Saisonende beide Klubs in die Kreisliga A aufsteigen.

Vorsitzender Holger Reinders lobt die gute Teamarbeit. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

„Bis dahin ist es noch ein weiter, sicher auch beschwerlicher Weg. Aber das schon vor Saisonbeginn vorgegebene Ziel verfolgen wir natürlich weiter mit der nötigen Konsequenz. Die Mannschaft funktioniert, hat einen guten Charakter und spielt vor allen Dingen erfolgreich Fußball“, betont Holger Reinders. Der 1. Vorsitzende ergänzt: „Das ist ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen Trainerteam, Mannschaft und Vorstand. Alle ziehen an einem Strang. Bei allem Respekt gegenüber unserer Konkurrenz, aber wir wollen endlich wieder zurück in die Kreisliga A und uns dort etablieren.“

Um diesen Plan zu realisieren, wollen (und müssen) Andreas Kober und seine Schützlinge an die starke Hinrunde anknüpfen. Die wurde am 19. Dezember nach dem 1:0-Heimsieg gegen Ratingen 04/19 III mit 44 Punkten auf Rang eins beendet. Nur einen Zähler dahinter lauert indes der TV Grafenberg, von dem sich die Süder im Hinrunden-Topspiel 1:1 trennten. Auch BV 04 Düsseldorf (38) und SV Lohausen II (36) sind noch nicht ganz aus dem Rennen.

Trainer Andreas Kober hat den Aufstieg im Blick. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die einzige Niederlage quittierten die Hildener übrigens gleich am ersten Spieltag – ein 2:3 bei TuS Breitscheid. „Da lief noch nicht alles wunschgemäß. Die neuen Spieler mussten sich erst noch einfinden, zudem unterlief uns ein Eigentor. Aktuell ist das längst kein Thema mehr. Unsere Mannschaft hat ihre Lektion schnell gelernt, gewinnt in der Zwischenzeit auch die sogenannten engen Spiele. Jetzt wollen wir natürlich erfolgreich aus den Startlöchern kommen und die starken Leistung aus der ersten Serie bestätigen“, strahlt der seit November 2019 in der Südstadt tätige Andreas Kober Zuversicht aus. Am Kader hat der Coach noch einmal „Feinjustierungen“ vorgenommen.

Vom VfB 03 Hilden II kommt der 19-jährige Torhüter Leon Kollmann. Hendrik Mertes (25 – Mittelfeld) ist ein alter Bekannter, wollte schon im vergangenen Sommer von TuS Gerresheim wieder zurück an den Weidenweg, lag dann aber aufgrund eines „formellen Fehlers“ ein halbes Jahr lang auf Eis. Der dritte im Bunde, Constantin Schnabel (24 – Abwehr), kickte zuletzt für den Solinger Bezirksligisten FC Britannia, war von 2017 bis 2019 (Kreisliga A) auch schon für die SpVg. 05/06 am Ball.

„Das sind Jungs, die uns mit Sicherheit weiterhelfen und den Kader auch in der Breite aufwerten“, macht Coach Kober deutlich. Der hat ohnehin eine Reihe von Spielern im Aufgebot, die sich in höheren Ligen auskennen und das nötige fußballerische Rüstzeug mitbringen. Beispielsweise die beiden zentralen Abwehrspieler Florian Müller, gleichzeitig Kapitän, und Sascha Hofrath. Der erfahrene Patrick Trautner (29) gilt im Mittelfeld als Chef, ist Dreh- und Angelpunkt. Bestens integriert haben sich dort auch die im letzten Sommer gekommenen Hussein Nadir und Babacan Citak. Und ganz vorne sorgen weiterhin Bastian Adoma (22 Jahre – 24 Tore), Kingsley Annointing (25 – 8) und auch Taoufik Baouch (31 – 4) für die nötigen Treffer. Bisher 70 an der Zahl.