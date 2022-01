Fußball : Hochdahler Fußballer testen ohne Erfolgserlebnis

HOCHDAHL/HAAN SSVg Haan liefert in den Vorbereitungsspielen Licht und Schatten. Nächsten Sonntag tritt die Mannschaft beim B-Ligisten SV Hilden-Nord an.

Erst in der Nachspielzeit erzielte Alexandro Ramos-Lucas auf Zuspiel von Zugang Erik Holewa das Gegentor. Zuvor (76.) scheiterte Kevin Naulin mit einem an Fabian Lotz verwirkten Foulelfmeter am gegnerischen Schlussmann.

Weniger torreich ging es bei der Haaner 1:2 (0:0)-Auswärtsniederlage gegen den B-Kreisligisten FC 08 Mettmann zu. „Während der Vorbereitungsphase sollen alle Spieler ihre Einsatzzeiten erhalten. Diesmal blieben einige Leistungsträger draußen, da konnten sich dann die andere Jungs beweisen. Das war so schon in Ordnung“, nahm Coach El Yaghmouri die Niederlage gegen die klassentieferen Gastgeber nicht weiter tragisch. Dessen Elf geriet durch einen abgefälschten Freistoß (55.) in Rückstand. Yalcin Erisken markierte das 1:1 (66.), bevor die Mettmanner per Foulelfmeter (81.) den Siegtreffer erzielten.