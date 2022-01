Fußball : 1. FC Wülfrath hält eine Halbzeit gegen Oberligisten ETB SW Essen mit

Die 0:5-Niederlage am Sonntag kommt nicht unerwartet. Wesentlich enttäuschender ist für die Wülfrather das 4:4 gegen den A-Kreisligisten KSC Tesla.

1. FC Wülfrath – ETB Schwarz-Weiß Essen 0:5 (0:0). Die erwartet klare Niederlage gab es für die Wülfrather Landesliga-Fußballer im Test gegen den Essener Oberligisten. Dabei sah es zunächst gar nicht danach aus, dass der FCW den Klassenunterschied so deutlich zu spüren bekommt. Coach Goran Tomic schickte im ersten Durchgang seine mögliche Wunschelf auf den Kunstrasen, die mit viel Einsatzfreude und einigen gelungenen Kombinationen dafür sorgte, dass die Zuschauer immer mehr den Eindruck gewannen, dem Rückrundenstart am 6. März optimistisch entgegensehen zu können.

Die Essener dominierten in den ersten 45 Minuten die Partie, doch der FCW agierte defensiv geschickt und startete zudem einige Entlastungsangriffe. Dabei hatte nach gut einer halben Stunde Nico Rymarczyk, nach präziser Hereingabe des überzeugenden Luis Rosenecker in den Fünf-Meter-Raum die große Chance, sein Team in Führung zu bringen, doch er scheiterte knapp. Die Gäste hatten davor und danach einige gute Möglichkeiten, waren aber im Abschluss nicht konzentriert genug oder vergaben freistehend. Zweimal reagierte zudem FC-Keeper Laurin Beer, bei dessen Aktionen Licht und Schatten schnell wechselten, glänzend und bewahrte sine Mannschaft vor einem Rückstand. Pech für die Gäste, als Beer einen Schuss aus gut 40 Metern passieren ließ, aber Schiedsrichterin Franziska Maria Hau eine Abseitsstellung sah (14.).

„In der ersten Halbzeit hat mir mein Team gut gefallen. Dagegen hat die zweite gezeigt, dass wir an der Mentalität einiger Spieler arbeiten müssen. Das ist für mich eine besondere Herausforderung“, erklärte Tomic. Der FCW-Trainer findet es unglücklich, dass die Wülfrather in der frühen Phase der Vorbereitung gleich gegen zwei Oberligisten spielen. Am Dienstag (19.30 Uhr) tritt der FCW beim Oberliga-Spitzenreiter SSVg Velbert an.