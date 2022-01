Fußball : SC Unterbach verkauft sich gut gegen höherklassige Testgegner

Faouzi El Makadmi (r.) traf für den SCU gleich zweimal. Foto: Achim Blazy (abz)

UNTERBACH An der Niederlage beim Oberligisten TuRU 80 gibt es nichts zu rütteln, doch dem Mittelrheinligisten FC Pesch trotzen die Unterbacher ein Remis ab.

Zwei Tests gegen Klubs, die in der Punkterunde zwei Klassen höher unterwegs sind, absolvierte der SC Unterbach binnen vier Tagen. In einem kurzfristig vereinbarten Vergleich unterlag der SCU beim Oberligavertreter TuRU 80 Düsseldorf 1:5 (1:1), zeigte dabei in der ersten Halbzeit eine beherzte Vorstellung. Den Gegentreffer markierte Zugang Christian Schuh zum Pausenstand, während Tobias Schössler zwischenzeitlich nur den Pfosten traf. „Bis zur Halbzeit war das ein kämpferisch und spielerisch ebenbürtiger Auftritt unserer Elf. Erst im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte drückte sich der Zwei-Klassen-Unterschied auch in Tore aus“, bilanzierte Roberto Marquez.

Obwohl erneut einige Stammkräfte fehlten, lobte Unterbachs Trainer seine Schützlinge auch nach dem 2:2 (2:1) im Sonntag-Heimspiel gegen den Mittelrheinligisten FC Pesch in höchsten Tönen. Die Kölner, Tabellenachter in der Mittelrheinliga, sprangen für den TSV Ronsdorf ein, der coronabedingt drei Tage zuvor absagte. Für den SCU eine willkommene Gelegenheit, sich mit dem nächsten höherklassigen Kontrahenten zu messen.

„Pesch war ein körperlich starker, robuster Gegner, da mussten unsere Jungs schon kämpferisch einiges investieren. Am Ende war es ein gerechtes Remis nach einer auch spielerisch ansehnlichen Partie. Wir haben, wie schon gegen TuRU in den ersten 45 Minuten, richtig gut mitgehalten. Diesmal aber über die komplette Spielzeit“, schlussfolgerte Marquez. Und der Übungsleiter ergänzte: „Nicht nur die sportlichen Leistungen waren in Ordnung, auch unsere neuen Spieler Christian Schuh, Kevin Öllers und Cedric Giesen sind bereits bestens integriert. Nach solchen Spielen ist die Stimmung natürlich positiv, die Mannschaft hat sich letztlich für ihre engagierte Arbeit im Training belohnt. Wir haben zweifellos einen weiteren Schritt nach vorne gemacht.“

Nach Doppelpass mit Christian Schuh brachte Faouzi El Makadmi die Gastgeber in Führung (2.). Sieben Minuten darauf glich Pesch-Angreifer Joshua Sumbunu im Anschluss an eine Ecke per Kopfball aus. Der umtriebige El Makadmi, der einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter souverän verwandelte, brachte die Platzherren erneut in Führung (34.). Als Finn-Lukas Springer auf 2:2 stellte (61.), war die von beiden Seiten auf einem guten Niveau geführte Begegnung zwar noch nicht beendet, nur nennenswerte Torchancen waren hüben wie drüben nicht mehr auszumachen.

SC Unterbach: Aust – Giesen, Leeuwis (46. Ziegler), Kassar, Gehrmann, Bellinghausen, M. Bischoff, El Makadmi, Malek, Schuh (62. Lilic), Schössler (46. Öllers).