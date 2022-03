Ausfälle beim BVB : Guerreiro und Hummels positiv auf Corona getestet

Muss in Isolation: Mats Hummels. Foto: AFP/MICHAELA REHLE

Update Dortmund Borussia Dortmund muss vorerst auf zwei wichtige Spieler verzichten. Außenverteidiger Raphael Guerreiro wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Am Abend gab es auch die Bestätigung, dass Mats Hummels positiv ist.

Nach dem Corona-Ausbruch beim FSV Mainz 05 war das Auswärtsspiel der Dortmunder am vergangenen Sonntag ausgefallen. Für die kommende Aufgabe gegen Abstiegskandidat Bielefeld am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) droht nun ein Engpass in der Defensive.