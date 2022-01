Fußball : SSV Erkrath patzt bei den Sportfreunden

ERKRATH Im Derby der Fußball-Kreisliga A bleibt der SSV ohne Siegchance. Einzig Torhüter Michael Meyer zeigt in der Erkrather Mannschaft Top-Form.

In der ersten halben Stunde legten die gefährdeten Sportfreunde Gerresheim (Rang 14) den Grundstein für den 4:2 (2:2)-Heimerfolg im Kreisliga A-Nachholspiel gegen den benachbarten Tabellensechsten SSV Erkrath. „Bei uns lief anfangs nicht viel bis überhaupt nichts zusammen. Gerresheim hätte noch höher führen können. Einzig unser Torhüter Michael Meyer, der eine überragende Partie bot, hielt uns in dieser Phase im Spiel“, urteilte Werner Nowak. Der Sportliche Leiter des SSV, in der Vergangenheit selbst viele Jahre als Trainer in Diensten der Sportfreunde, fügte an: „Aus alter Verbundenheit heraus, und damit habe ich kein Problem, gönne ich Gerresheim den Sieg. Das waren drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.“