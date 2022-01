Fußball : VfB 03 experimentiert – und siegt mit 3:0

Die personell dezimierte Mannschaft des Hildener Oberligisten liefert auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße gegen den Westfalenligisten TSG Sprockhövel eine überzeugende Leistung. Auch Talent Luca Majetic erzielt einen Treffer.

VfB 03 Hilden – TSG Sprockhövel 3:0 (1:0). Im Sommer kamen die Fußballer des VfB 03 im Testspiel gegen die TSG auf eigenem Platz nicht über ein 1:1 hinaus. Diesmal aber dominierten die Hildener die Partie vor allem in der zweiten Halbzeit und fuhren einen überzeugenden Erfolg über den Westfalenligisten ein. An der Seitenlinie führte diesmal wieder Tim Schneider Regie. Vor einer Woche Sonntag verzichtete der Chefcoach des VfB 03 noch auf die Fahrt ins 100 Kilometer entfernte Vichttal. Eine weise Entscheidung, denn just an diesem Tag erblickte Sohnemann Tamme das Licht der Welt – Mutter und Kind sind wohlauf, das Schwesterlein ist entzückt, der Vater voller Stolz, aber auch etwas im Stress, Familie und Fußball unter einen Hut zu bekommen. „Alles ist jetzt etwas schwieriger, aber wir sind ja im Trainerteam gut aufgestellt“, lobt er die Unterstützung der Kollegen Henry Schmidt und Björn Scheffels, die ebenfalls jeweils zwei Kinder haben.