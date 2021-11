Corona-Lage am Dienstag : Inzidenz im Kreis Mettmann sinkt wieder leicht

Kreis Mettmann Das Gesundheitsamt meldet am Dienstag 24 Neuinfektionen. Sieben Corona-Patienten werden aktuell auf der Intensivstation behandelt. Unser Überblick über die aktuellen Zahlen.

Fallzahlen Im Kreis Mettmann sind am Dienstag 876 Infizierte erfasst, genauso viele wie am Montag. Davon leben in Erkrath 94 (-7, 2 neu infiziert), in Haan 58 (-1, 1 neu), in Heiligenhaus 67 (+3, 3 neu) in Hilden 91 (-4, 2 neu), in Langenfeld 75 (+4, 3 neu), in Mettmann 68 (+6, 7 neu), in Monheim 116 (-3, 1 neu), in Ratingen 190 (+1, 3 neu), in Velbert 98 (+2, 2 neu) und in Wülfrath 19 (+/- 0). Insgesamt meldet der Kreis am Dienstag 24 Neuinfektionen. Differenzen können beispielsweise durch eine zunächst falsche Zuweisung entstehen.