Fachtagung zu Mobilität : Hildener S-Bahnhof soll „vielseitiger Umsteigepunkt“ werden

Solingen/Hilden/Haan Bei der zweiten Regionalkonferenz zur Verbesserung der Mobilität wurden viele Ideen vorgestellt. Auch die Schnellbuslinie Düsseldorf-Haan könnte verlängert werden.

Am Samstag kamen in Solingen rund 80 Vertreter aus dem Gebiet zwischen Düsseldorf und Hückeswagen sowie zwischen Velbert und Leverkusen zur zweiten Regionalkonferenz zusammen. Es gehe um ein gemeinsames Zukunftskonzept für die Bereiche Wohnen, Freizeit und „vor allem Mobilität“, erläuterte Uta Schneider, Geschäftsführerin der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Die BSW koordiniert den Prozess und hat in Svenja Krause noch bis Ende kommenden Jahres eine „Mobilitätsmanagerin“. 410.000 Euro kostet die Bestandsaufnahme samt Blick in die Zukunft.