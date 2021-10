Coronazahlen von Sonntag : Zahl der Verstorbenen erhöht sich weiter

Hilden/Haan Eine 82-jährige Frau aus Langenfeld ist das jüngste Todesopfer der Pandemie im Kreis. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 789. Am Samstag war bereits eine 89-jährige Hildenerin als verstorben gemeldet worden.

Fallzahlen Im Kreis Mettmann sind am Sonntag 853 Infizierte erfasst, 121 mehr als am Freitag. Davon leben in Erkrath 100 (+16), in Haan 57 (+13), in Heiligenhaus 62 (+10) in Hilden 91 (+13), in Langenfeld 70 (+5), in Mettmann 57 (+11), in Monheim 161 (+11), in Ratingen 188 (+22), in Velbert 92 (+14) und in Wülfrath 20 (+6).