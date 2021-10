Nach der Bundestagswahl : Treffen in Berlin: Kreis-CDU spricht von Aufbruchstimmung

CDU-Kreisverbandsvorsitzender Jan Heinisch nahm an dem Treffen in Berlin teil. Foto: Achim Blazy (abz)

Kreis Mettmann Die CDU-Kreisvorsitzenden haben am Samstag in Berlin für eine Mitgliederbefragung zur Besetzung der Parteispitze votiert. Jan Heinisch, Chef der CDU im Kreis Mettmann, zieht eine positive Bilanz des Treffens.

„Wie geht es mit der CDU nach der Wahlniederlage weiter?“, „Was haben wir falsch ge-macht?“ und „Wie stellen wir uns für die Zukunft auf?“ Das waren die Hauptfragen, denen sich die CDU-Kreisvorsitzenden am Samstag in Berlin widmeten. Auch Jan Heinisch, Vorsitzender des Kreisverbandes Mettmann, war mit einer Wunschliste in die Hauptstadt gereist. „Es gab viele Wortbeiträge. Am Ende war es ein intensives, aber schwungvolles Treffen“, lautete sein erstes Fazit am Sonntagnachmittag. „Es herrscht Aufbruchstimmung.“

„Dieser Wahlkampf war anders als die vorhergehenden“, stellte Heinisch fest. Die CDU setzte im Vorfeld der Bundestagswahl auch auf die Sozialen Medien, wurde aber – insbesondere auf Twitter, so Heinisch – regelmäßig von Shirtstorms eingeholt. „Das ist ein neues Phänomen“, sagt er und regt an, sich in diesem Bereich künftig besser aufzustellen, um Kritik im Netz fundiert und schnell zu begegnen. So auch nach den TV-Auftritten, in denen sich die drei Kanzlerkandidaten gegenüberstanden. „Mit den Umfragen nach den Triellen wurde regelrecht Politik gemacht.“ Auch hier müsse eine neue Strategie her, fordert Heinisch.