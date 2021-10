Hilden/Haan : IHK zeichnet familienfreundliche Firmen aus

Auch die Haaner Firma Credo wurde von der IHK ausgezeichnet. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Mit dem Zertifikat „Hier ausgezeichnet arbeiten“ qualifizieren sich laut IHK Unternehmen als attraktive Arbeitgeber. Dazu gehören die Credo GmbH in Haan sowie die IKS mbH und die Engemann u. Co. GmbH, beide mit Sitz in Hilden.

Gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf und Kreis Mettmann zeichnete die IHK Düsseldorf jetzt zum zweiten Mal Unternehmen der Region für ihre vorbildliche familien- und personalorientierte Unternehmenskultur mit dem Zertifikat „Hier ausgezeichnet arbeiten“ aus. Dazu gehören die Credo GmbH in Haan sowie die IKS mbH und die Engemann u. Co. GmbH, beide mit Sitz in Hilden. Außerdem wurden die Thedens GmbH, die Catella Projekt Management GmbH und die HSBC Deutschland mit Sitz in Düsseldorf sowie aus dem Kreis Mettmann wurden die Mühlhause GmbH und MECU Metallhalbzeug GmbH & Co. KG beide mit Sitz in Velbert geehrt.

Mit dem Zertifikat „Hier ausgezeichnet arbeiten“ qualifizieren sich laut IHK Unternehmen als attraktive Arbeitgeber der Region. Kinderbetreuungsangebote, eine interne Ansprechperson für pflegende Beschäftigte, flexible Arbeitszeitmodelle oder eine lebensphasenorientierte Personalentwicklung sind Beispiele dafür, wie Betriebe ihre Mitarbeitenden für sich gewinnen und langfristig binden können. Denn: „Schon kleine, relativ erschwingliche Maßnahmen verbessern das Betriebsklima und geben etwa Eltern und pflegenden Beschäftigten eine hilfreiche Unterstützung. Davon profitiert jedes Unternehmen und genau das erleben wir bei unseren Betriebsbesuchen“, unterstreicht Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf.

Für den Erhalt des Zertifikats hatten sich die acht Unternehmen einem kleinen Selbstcheck unterzogen und in Workshops und im Austausch mit anderen Betrieben erfahren, wie sie ihre personellen Rahmenbedingungen noch weiter verbessern können. Dabei wurden sie individuell vor Ort beraten und präsentierten abschließend ihre Maßnahmen vor der Jury.