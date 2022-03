Haan: Explosion mitten in der Nacht : Täter sprengen Geldautomaten und fliehen

Das Interieur der Filiale wurde erheblich zertört. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Von einem gewaltigen Knall sind viele Haaner in der Nacht zu Donnerstag geweckt worden. Um 3.05 Uhr detoniert eine Sprengladung in der Deutsche-Bank-Filiale an der Kaiserstraße.

In der Innenstadt haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt, erklärte eine Polizeisprecherin. Die Beamten waren bis Donnerstagmorgen vor Ort und sicherten Spuren. Auch die Feuerwehr war im Einsatz und stand vorsorglich bereit, um im Fall eines Feuers sofort eingreifen zu können. Doch dazu kam es nicht.

Um 3.05 Uhr gab es eine heftige Detonation in der Deutsche-Bank-Filiale an der Kaiserstraße. Mehrere Anwohner schreckten aus ihrem Schlaf hoch und alarmierten sofort die Polizei. „Wir haben viele Anrufe erhalten“, bestätigt eine Behördensprecherin. Deswegen sei den Beamten sofort klar gewesen, dass es wirklich zu einer Automatensprengung gekommen sei.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus und leitete sofort eine Fahndung nach den Tätern ein. Bislang ohne Erfolg. „Die Tatverdächtigen flüchteten in einem hellgrauen Audi Sport Coupé mit hoher Geschwindigkeit über die Ohligser Straße und die Walder Straße in Richtung Hilden“, erklärt die Sprecherin weiter.

Die Beamten sperrten den Bereich um die Bankfiliale ab. „Nach ersten Einschätzungen ist am Gebäude kein Schaden entstanden“, sagt die Polizeisprecherin. De Täter haben offenbar Festsprengstoff benutzt, der durch Sprengstoff-Experten des LKA gesichert und kontrolliert gesprengt wurde.

Wie hoch der Schaden ist, konnten die Beamten am Morgen noch nicht sagen. „Durch die Sprengung des Geldautomaten entstand ein hoher Sachschaden in der Filiale. Das Interieur der Filiale wurde durch die Wucht der Detonation erheblich zerstört, Fenster und Türen zerbarsten“, erklärte sie weiter. Ob und wenn ja, wie viel Geld die Täter erbeutet haben, war ebenfalls unklar. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen haben drei Männer am Tatort beobachtet. Die alle hatten eine kräftige, sportliche Statur, trugen alle dunkle Kleidung mit einem Reflektorstreifen im Brustbereich, waren mit Sturmhauben maskiert und trugen Handschuhe. Die Polizei bittet dringend um Hinweise. Die Wache in Haan ist unter der Nummer 02129 9328-6480 erreichbar.