Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Ratinger (60) stirbt nach Corona-Infektion

Kreis Mettmann Mit 100 ist die Zahl der Neu-Infektionen an einem Tag erstmals seit langem wieder dreistellig. Das Kreisgesundheitsamt meldet einen weiteren Todesfall.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 732 Infizierte erfasst, 65 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 84 (+8; 9 neu erkrankt), in Haan 44 (+2; 9 neu), in Heiligenhaus 52 (+1; 4 neu), in Hilden 78 (+7; 8 neu), in Langenfeld 65 (+1; 9 neu), in Mettmann 46 (+8; 10 neu), in Monheim 105 (+10; 12 neu), in Ratingen 166 (+5; 13 neu), in Velbert 78 (+20; 23 neu)und in Wülfrath 14 (+3; 3 neu).