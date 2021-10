Andenken an Opfer des Naziregimes : Stolpersteine der Familie Meyer in Hilden neu gelegt

Hilden Wegen Bauarbeiten im Bereich Gerresheimer Straße 189/191 waren vier Stolpersteine entfernt worden, die an vier Mitglieder der Familie Meyer erinnerten, die in Zeiten des Naziregimes vor gut 80 Jahren ermordet wurden. Jetzt liegen die goldfarbenen Erinnerungen wieder im Plaster.

Es ist ein feierlicher Moment. Die vier Metallsteine mit den Inschriften, die an die Familie Meyer erinnern sollen, liegen wieder im Bürgersteig vor dem Gebäude an der Gerresheimer Straße 189/191, dem letzten Wohnsitz der Familie. Frisch gereinigt, glänzt das Metall im milden Herbstschein. Vier Kerzen brennen und senden ihr Licht in die Welt, kleine Flammen der Hoffnung, die in den Herzen der Anwesenden weiterbrennen werden. Vier weiße Rosen schmücken die vier Steine und erinnern an all das Leid, die Not und den Tod, die die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten über die Menschen gebracht hat.