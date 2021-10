Schulen in Hilden und Haan : Gemischte Gefühle nach Ende der Maskenpflicht

Hilden/Haan Schüler können den Mund-Nase-Schutz am Sitzplatz ab 2. November ausziehen. So reagieren die Schulen.

Die Maskenpflicht im Unterricht fällt, Schülerinnen und Schüler können den Mund-Nase-Schutz ab dem 2. November am Sitzplatz abnehmen. Diese Entscheidung der NRW-Landesregierung ruft in Hilden und Haan nicht nur Jubel hervor. Die Erste Beigeordnete der Stadt Haan, Annette Herz, sieht dem Fall der Masken mit gemischten Gefühlen entgegen. Sie sagt: „Einerseits kann ich alle Eltern verstehen, die sich den Verzicht auf die Masken im Unterricht herbeiwünschen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ausgerechnet jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist.“ Angesichts der steigenden Inzidenzwerte macht sich die Schuldezernentin so ihre Gedanken. „Ich würde mich jedenfalls deutlich wohler fühlen, wenn wir mit der Impfmöglichkeit auch für die jüngeren Kinder schon weiter wären“, betont sie.

Es liegt an den Schulen, ob sie ihren Schülern raten, die Masken auch weiterhin zu tragen. „Eine Empfehlung für das Tragen der Maske am Sitzplatz sprechen wir nicht aus“, erklärt Tobias Schmeltzer, Leiter der Wilhelm-Hüls-Schule und Sprecher der Hildener Grundschulen. „Wer es auf freiwilliger Basis tun möchte, kann dies natürlich gerne tun.“ Die Entscheidung des Ministeriums möchte der Pädagoge nicht kommentieren.

Landrat will Maskenpflicht in Schulen beibehalten

Für Dirk Wirtz, Leiter des städtischen Gymnasiums Haan, halten sich die Gründe für und gegen eine Maskenpflicht im Unterricht in etwa die Waage. „Gerade im Sportunterricht habe ich die Maske als sehr hinderlich und eigentlich auch nicht zwingend notwendig empfunden, da wir ja in einer großen Halle in Bewegung sind und nicht, wie im Unterricht, in kleineren Räumen nah beieinander sitzen“, sagt er. Den generellen Verzicht auf einen Mund-Nase-Schutz im Klassenraum sieht Wirtz jedoch „nicht unproblematisch“. Und hinzu kommt: Bei aller Diskussion beschäftigt den Schulleiter auch die zusätzliche Arbeit, die der neue Erlass für ihn und das Lehrerkollegium wieder bedeuten wird. „Die ersten Eltern-Anrufe werden nicht lange auf sich warten lassen“, sagt er voraus: „Wir müssen informieren und organisieren – und haben dabei immer weniger Zeit für unsere eigentliche Aufgabe: den Unterricht für die Kinder vorzubereiten.“