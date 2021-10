Neues Beratungszentrum des Kreises in Mettmann : Caritas-Hilfen jetzt unter einem Dach

Neues Beratungszentrum des Kreises in Mettmann

Mettmann Die Caritas des Kreises hat ihre Fachbereiche in einem Beratungszentrum in Mettmann gebündelt. Bei der feierlichen Eröffnung des Zentrums wurde die vielfältig hilfreiche Arbeit des Verbandes gewürdigt.

Zu einer feierlichen Eröffnung des neuen Domizils, in dem sämtliche Fachbereiche nun unter einem Dach vertreten sind, hatte die Caritas in die ehemalige Rendantur der katholischen Kirche an der Lutterbecker Straße eingeladen. Thomas Rasch, der Fachbereichsleiter Rehabilitation, begrüßte die Vertreter von Stadt, Kreis, Kirche und dem Jobcenter, die Hauptberuflichen und die Ehrenamtler der Freiwilligenzentrale. Und er betonte sehr eindringlich, dass die Grundprinzipien Menschenwürde, Solidarität, Toleranz und Respekt die Basis der Arbeit seien.