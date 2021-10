Zahlen am Samstag : Neuer Corona-Todesfall in Hilden

Hilden/Haan Eine 89-jährige Frau aus der Itterstadt ist an Covid-19 gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Kreis Mettmann auf 788. Und auch die Inzidenz legt mit 102,6 weiter zu.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 777 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 86, in Haan 54, in Heiligenhaus 57, in Hilden 85, in Langenfeld 69, in Mettmann 50, in Monheim 102, in Ratingen 176, in Velbert 84 und in Wülfrath 14.