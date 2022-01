Steigende Corona-Zahlen am Freitag : Inzidenz im Kreis Mettmann reißt die 300er-Marke

Kreis Mettmann 327 Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt am Freitag. Die Inzidenz klettert um 36,5 Punkte und steigt über die 300er-Marke. Zwei Corona-Patienten sterben. Unser Überblick über die aktuellen Zahlen.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Freitag 2490 Infizierte erfasst, 169 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 248 (+10; 25 neu infiziert), in Haan 138 (-2; 12 neu), in Heiligenhaus 135 (+9; 11 neu), in Hilden 234 (+23; 33 neu), in Langenfeld 241 (+26; 41 neu), in Mettmann 194 (+/-0; 20 neu), in Monheim 218 (+26; 40 neu), in Ratingen 517 (+25; 52 neu), in Velbert 420 (+40; 76 neu) und in Wülfrath 145 (+14; 17 neu). Das Gesundheitsamt meldet insgesamt 327 Neuinfektionen.