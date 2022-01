Hilden : Donum Vitae: Belastung ist gestiegen

Hilden Fast 400 Ratsuchende haben im vergangenen Jahr das Beratungsangebot für sich und ihre Familien in Anspruch genommen. In einer Pandemie sei es nochmal deutlich schwieriger, positive Zukunftsperspektiven zu entwickeln.

Das Team der Schwangerenberatungsstelle „donum vitae e.V. Kreis Mettmann“ blickt auf ein bewegtes Jahr 2021 zurück. Fast 400 Ratsuchende haben im vergangenen Jahr das Beratungsangebot von donum vitae für sich und ihre Familien in Anspruch genommen.

Die Herausforderungen der Schwangerenberatung und -begleitung in der Pandemie neben Kontaktbeschränkungen, Lockdown oder Quarantäne haben neue sichere Lösungswege entstehen lassen müssen, damit sich schnell ein neuer Beratungsalltag entwickeln konnte.

Die Beraterinnen Carolin Bachmann und Jasmin van den Berg beobachten eine Zunahme der Belastungen für Ratsuchende. Denn in einer Pandemie sei es nochmal deutlich schwieriger, positive Zukunftsperspektiven zu entwickeln.

Um diese Frauen und Familien noch umfassender unterstützen zu können, beteiligen sich die Beraterinnen in vielen Kreisstädten an den Netzwerken „Frühe Hilfen“, um weitergehende Unterstützungsangebote auch noch nach der Geburt eines Kindes vermitteln zu können.

Die langjährige Erfahrung aus der Schwangerschaftskonfliktberatung zeige, dass Frauen durch eine ungewollte Schwangerschaft oftmals in eine Identitätskrise oder einen Loyalitätskonflikt geraten und die bewusste Lebensplanung damit schnell ins Wanken gerät.

Im vertraulichen Gespräch mit der qualifizierten Beraterin könne sich die Ratsuchende Zeit nehmen, ihre aktuelle Lebenssituation, ihre Partnerschaft und ihre berufliche Situation genauer anzuschauen. Hier könne sie besprechen, welche Ressourcen es schon in ihrem Leben gibt und welche Ressourcen sie noch benötigt, um sich für ein Leben mit Kind entscheiden zu können.

Die Aufklärung zur Schwangerengesundheit in Verbindung mit der Covid-Impfung sei ein weiterer Aspekt in der Beratung geworden.

Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. (DGGG) und der Berufsverband der Frauenärzte e.V. (BVF) appellieren weiterhin an alle werdenden Mütter, ein Impfangebot unbedingt zu nutzen: „Eine COVID-19-Erkrankung in der Schwangerschaft stellt eine ernsthafte Gefahr für Mutter und Kind dar. Im Vergleich zu Nicht-Schwangeren macht eine entsprechende Infektion sechsmal häufiger eine intensivmedizinische Betreuung nötig. Eine Beatmung ist sogar 23-mal häufiger notwendig als bei der nicht schwangeren Vergleichsgruppe. Das Frühgeburtsrisiko ist bei COVID-19 positiv getesteten Frauen fast doppelt so hoch, wie bei gesunden Schwangeren. Hinzu kommen zahlreiche weitere Risiken für nicht geimpfte erkrankte Mütter und ihre Babys. Daher ist eine COVID-19-Impfung für Schwangere zwingend notwendig!“