Angebote in Hilden und Haan : Hier können Sie sich testen lassen

Abstrich für einen Corona-Schnelltest. Foto: dpa/Thomas Frey

Hilden/Haan Schwimmbad, Fitnessstudio: Für viele Bereiche ist neben 2G (genesen oder geimpft) zusätzlich ein negativer Schnelltest erforderlich.

Die Zahl der Schnelltest-Stellen in Hilden und Haan nimmt wieder zu, seitdem für immer mehr Bereiche zusätzlich zu 2G ein negativer Schnelltest erforderlich ist. Wer beispielsweise im Hildorado schwimmen gehen möchte, muss genesen oder geimpft sein und darüber hinaus einen weniger als 24 Stunden alten Bürgertest vorweisen können. Die sogenannte 2G+-Regel gilt unter anderem auch für Fitnessstudios. Ein Überblick über die beim Kreis Mettmann gemeldeten Schnelltest-Zentren in Hilden und Haan.

Haan Praxis Dr. Kasenda, Breidenhofer Str. 9, Mo, Di, Do: 8-12 Uhr und 15.30-17.30 Uhr, Mi: 8-11 Uhr, Fr: 8-12 Uhr. Mit Termin, Telefon 02129 7600. Dr. Alexandra Beien-Telle, Goethestr. 2, Mo-Fr: 7.30-11 Uhr, Mo: 15-17 Uhr, Di, Do: 15-18 Uhr. Mit Termin, Telefon 02129 7538. Dr. Gabriela Warbanow, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin (Testung von Kindern und Jugendlichen), Bahnhofstr. 82, Mo: 8-8:30 Uhr, 12-13 Uhr und 17:30-18 Uhr, Di u. Do: 8-8.30 Uhr, 12-13 Uhr u. 15:30-16 Uhr, Mi u. Fr: 8-8:30 Uhr und 11:30-12 Uhr. Mit Termin, Telefon 02129 51760. Medizinisches Versorgungszentrum Am Park Ville d’Eu (Gesundheitszentrum Königstraße), Königstraße 12, Mo-Fr: 13-13.30 Uhr. Mit Termin, Telefon 02129 2620. Corona Schnelltest Zentrum Haan, Hotel Savoy, Neuer Markt 23, Mo-Fr: 7.30-19 Uhr, Sa 8-19 Uhr, So: 9-20 Uhr. Mit Termin, info@coronatesthaan.de, www.coronatesthaan.de. Drive-In Oberhaan, Landstraße 51, Mo-Sa: 8-19 Uhr. Mit Termin, www.neandertest.de. Frauenarztpraxis Abd El-Raouf, Neuer Markt 36, Mo-Fr: 9-12 Uhr. Schnelltestzentrum Hagebaumarkt, Düsseldorfer Str. 123, Mo-Sa 8-20 Uhr, So 9-17 Uhr. Mit Termin, www.schnelltestzentrum.nrw. Teststelle Haan Gruiten, Fuhr 4, Mo-Fr: 8-19 Uhr, Sa, So, feriertags: 10-14 Uhr., www.haantest.de.

Hilden Klinik im Park, Hagelkreuzstr. 37, Mo-Do: 8-16 Uhr, Fr: 8-14 Uhr. Mit und ohne Termin, www.venen.nrw.HNO-Zentrum Hilden, Heiligenstr. 90, Mo-Do: 7-11.30 Uhr, Mo: 15-16.30 Uhr, Di: 13-16.30 Uhr, Fr: 7.30-11.30 Uhr, ohne Termin, Telefon 02103 8345. Dr. Uta Boddenberg - Fachärztin für Allgemeinmedizin, Bismarckstr. 23, Infektionssprechstunde zwischen 11.45 und 12.30 Uhr. Mit Termin, Telefon 02103 45626. Corona-Point Hilden, Ellen-Wiederhold-Platz, Mo-Fr: 7-20 Uhr, Sa: 9-20 Uhr, So: 10-20 Uhr. Mit und ohne Termin, www.coronapoint.de. Apotheke am Strauch, An den Linden 43, Mo, Di, Do, Fr: 8.30-10.30 Uhr, 13-14 Uhr, 18.30-19.30 Uhr, Mi: 8.30-10.30 Uhr, Sa: 9-10 Uhr. Mit Termin, www.testbuchen.de. Praxis für Naturheilkunde Jörg Viehweg, Walder Straße 284, Mo-Fr: 9-18 Uhr. Mit Termin, Telefon 0162 7800652. Walk-In Zotz/Klimas, Grünstr. 2, Parkplatz Hildorado, Mo-Fr: 8.30-17 Uhr, Sa: 8-14 Uhr. Ohne Termin. Praxis Dr. Karolina Raczka-Winkler, Warrington-Platz 18, Mo-Fr: 8-14 Uhr, Sa: 9.30-14 Uhr. Mit Termin, Telefon: 02103 7155245. Apoland-Apotheke, Walder Str. 113, Mo-Sa: 10-18 Uhr. Mit und ohne Termin, www.apoland-testzentrum.de. Schnelltestzentrum, Düsseldorfer Str. 2, Mo-Fr: 7-19 Uhr, Sa & So: 9-17 Uhr. Mit Termin, www.schnelltestzentrum.nrw. Kletterpark Bergstation, Bahnhofsallee 35, Mo-So: 8-20 Uhr, www.schnelltesthilden.de.Aleksandra Hoppe, Fritz-Gresserd- Platz 4-9, Mo-Do: 7-18 Uhr, Fr-So: 7-21 Uhr. J. Kermany - Kineo Medical, Ellerstraße 100, Mo-Fr: 8-19 Uhr, Sa-So: 9-17 Uhr. Mit und ohne Termin.