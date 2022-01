Corona-Lage am Donnerstag : Inzidenz klettert im Kreis Mettmann um mehr als 30 Punkte

Kreis Mettmann 170 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag. Die Inzidenz steigt um 34,6 an. Unser Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Donnerstag 2321 Infizierte erfasst, 121 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 238 (+13; 22 neu infiziert), in Haan 140 (+4; 7 neu), in Heiligenhaus 126 (+7; 10 neu), in Hilden 211 (+12; 11 neu), in Langenfeld 215 (+17; 22 neu), in Mettmann 194 (+23; 23 neu), in Monheim 192 (+22; 20 neu), in Ratingen 494 (+19; 30 neu), in Velbert 380 (-9; 12 neu) und in Wülfrath 131 (+20; 13 neu). Das Gesundheitsamt meldet insgesamt 170 Neuinfektionen.