Hilden : Café Overstolz öffnet an diesem Freitag wieder

Hilden Im Café Overstolz am Warrington-Platz haben am Donnerstag mehrere Mitarbeiter bereits alles für die Wiedereröffnung nach der Corona-Pause vorbereitet.

Mehr als ein Jahr hatte es geschlossen, jetzt soll es aber wieder öffnen: Ab diesem Freitag, 7. Januar 2022, können Gäste wieder Burger, Nudeln oder Cocktails bestellen. Das Café direkt am Itter-Karree hat eine recht große Fangemeinde in Hilden. Der Gastronomiebetrieb hatte laut der Betreiberin Pavlina Petreska große Schwierigkeiten, nach dem Lockdown Personal zu finden. In der Gastronomie hatten sich generell viele Mitarbeiter umorientiert und in krisensicheren Branche Jobs angenommen. Doch nun hat sie einen Koch gefunden und kann ihren Betrieb wieder eröffnen: „Uns fehlen noch Servicekräfte“, sagt sie. Dennoch möchte sie es versuchen. „Wir werden die Terrasse verkleinern“, erklärt Petreska. Seit dem Lockdown am 2. November 2020 hatte das Café Overstolz geschlossen. Damals mussten alle Restaurants dicht machen und durften erst sieben Monate später wieder öffnen. Doch dem Overstolz fehlte das Personal. Der Gastronomiebetrieb war erst im Juni 2019 in den Räumen des ehemaligen Eiscafés San Marco eröffnet worden. Wochentags können Gäste laut Homepage ab 12 Uhr vorbeischauen, am Wochenende zum Frühstück bereits ab 10 Uhr.