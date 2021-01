Hilden/Haan : Impfzentrum: Offener Brief an Landrat Hendele

Der Kreis hat auf dem Gelände der Firma Timocom in Erkrath ein Impfzentrum eingerichtet. Foto: TimoCom

Ratingen Die Debatte über ein neues Impfzentrum in Ratingen geht weiter. Im Mittelpunkt steht aktuell die Frage, ob der bereits bestehende, aber zurzeit nur als Logistik-Zentrum fungierende Impfstandort in Erkrath-Hochdahl für Ratinger Bürger gut erreichbar ist.

Nun hat sich RP-Leser Siegfried Steinkühler in einem offenen Brief an Landrat Thomas Hendele gewandt. Hinsichtlich der Erreichbarkeit sehe er von Ratingen aus nur die Möglichkeit, mit der S 6 bis Düsseldorf-Hauptbahnhof und von dort mit der S 8 nach Hochdahl zu fahren und dann rund zehn Minuten zu Fuß bis zum Timocom-Platz zu gehen, betonte Steinkühler.

Sicherlich sei dies für ältere Mitbürger unzumutbar. „Vielleicht irre ich mich auch und kann die Linienpläne nicht richtig lesen, und Sie können mich eines besseren belehren“, meinte Steinkühler in Richtung Landrat. Der Hinweis Hendeles auf den Autobahn-Anschluss sei sicherlich für Ratingen kontrapunktiv, da es bedeuten würde, von der völlig überlasteten A 3 bis zum Hildener Kreuz (in der nächsten Zeit eine Großbaustelle) kurz auf die A 46 und dann wieder zurück in nördlicher Richtung nach Hochdahl zu fahren.