Nach Verkehrsunglück am Sonntag in Haan : 90-Jähriger Hildener nach Unfall gestorben

Nach Verkehrsunglück am Sonntag in Haan

Hilden/Haan Am Sonntag musste die Feuerwehr einen 90 Jahre alten Mann aus seinem völlig deformierten Fahrzeug befreien. Der schwer Verletzte kam auf die Intensivstation. Doch die Bemühungen der Ärzte waren leider vergebens.

Der 90 Jahre alte Hildener, der am Sonntag, 3. Juli, bei einem Unfall in Haan schwer verletzt wurde, ist am Montagabend gestorben. Das teilt die Kreispolizei Mettmann mit.

Am Sonntag befuhr der 90-Jährige mit seinem Honda Jazz die Bergische Straße aus Richtung Elberfelder Straße kommend in Fahrtrichtung Eifelstraße. Zeugenaussagen zufolge soll er an der Kreuzung Rheinische Straße das dort aufgestellte Stop-Zeichen und auch die Vorfahrt eines 68-jährigen Mannes aus Haan nicht beachtet haben. Der kam die Rheinische Straße mit seinem weißem Jeep Grand Cherokee, aus Richtung Gut Haan in Richtung Landstraße.