Hilden/Haan : Jugendliche drehen eigenen Film

Die Volkshochschule bietet einen spannenden Ferienworkshop für Jugendliche in Hilden an. Foto: TechLine/pixabay

Hilden/Haan Noch werden für den Workshop Mitstreiter gesucht, es sind noch Plätze frei. Premiere für das Gemeinschaftswerk ist am 7. August in den Lux-Lichspielen.

Ein außergewöhnliches Ferienangebot bietet die Volkshochschule Hilden-Haan an: Wer immer schon mal seine Schauspielkunst vor laufender Kamera unter Beweis stellen will oder lieber in Produktion oder Regie hineinschnuppern möchte, hat bei einem Film-Workshop nun die Gelegenheit dazu. Das Beste daran: Das gemeinsame Projekt, ein fertiger Film, wird im Kino gezeigt.

18 Jugendliche hätten sich bereits angemeldet, „es sind aber noch einige Plätze frei“, erklärt VHS-Leiter Martin Kurth. Teilnehmen können demnach Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zwölf und 18 Jahren.

„Der Ferien-Workshop ist ein kostenloses ganztägiges Angebot“, so Kurth weiter. Die Verpflegung (Frühstück und Mittag) der jungen Filmschaffenden gehöre zum gemeinsamen Programm, die Technik werde gestellt, Vorkenntnisse seien nicht erforderlich: „Werdet selbst kreativ tätig, erlebt, wie Euer Ergebnis in der Öffentlichkeit präsentiert wird, und seid Medienmacher statt Medienkonsumenten. Am Schluss der Woche steht Euer eigener Film zum VHS-Jahresthema.“ Das lautet in diesem Jahr: „Bedrohte Ordnungen“. Die Uraufführung des Workshop-Films ist geplant für Sonntag, 7. August, 12 bis 14 Uhr, im Kino „Lux-Lichtspielhaus“.

Der Workshop ist ein Kooperationsprojekt der VHS Hilden-Haan mit dem Jugendhaus Hilden, dem Stellwerk, dem Büro für Familie und Bildung und dem Jugendparlament Hilden. Es wird gefördert mit Mitteln aus dem Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Landes NRW.

Der Filmworkshop findet täglich von Montag, 1. August, bis Freitag, 5. August, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in Hilden in der Theodor-Heuss-Schule, Furtwängler Straße 2, statt (Kurs-Nr. W12010). Wichtig: „Der Workshop ist zwar gebührenfrei, dennoch ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich“, erklärt Martin Kurth.

Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 02103 5005-30 sowie www.vhs-hilden-haan.de

(tobi)