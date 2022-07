Blutspenden in Hilden und Haan : Mit einem Pikser zum Helden werden

Interview Hilden/Haan Blutspender sind mitunter Lebensretter. Warum gerade in der Sommerzeit dringend Spender gesucht werden und wie’s funktioniert, das erklärt Stephan Küpper, Sprecher beim Blutspendedienst West in Ratingen-Breitscheid.

Stephan Küpper Im Blutspendewesen haben wir besonders rund um die Feiertage im Frühjahr, die Weihnachtstage und natürlich in den großen Ferien Probleme mit dem Spendeaufkommen. In diesem Jahr hat sich das Problem viel früher gezeigt als normal üblich. Denn die Menschen sind mit dem Wegfall der Corona-Restriktionen sehr früh in diesem Jahr viel unterwegs gewesen und sind es momentan immer noch in einem hohen Maße. Die Menschen machen wieder alles, was sie in den Hochzeiten der Pandemie so schmerzlich vermisst haben. Für die Blutspende bedeutet dies, je mobiler und aktiver die Menschen sind, desto nachhaltig schwieriger wirkt es sich auf das Blutspendeverhalten aus. So wurde über Wochen weit weniger gespendet als benötigt. Unser Alarmruf ist die letzte Möglichkeit, die Menschen wachzurütteln.