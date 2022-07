Tourismus in Hilden und Haan : Hotels finden einfacher Gäste als Personal

Hotels und PEnsionen suchen verzweifelt nach Personal. Foto: NGG

Hilden/Haan Während der Hauptreisezeit fehlt in vielen Hotels und Pensionen im Kreis Mettmann das nötige Personal. „Rezeptionistinnen, Köche, Barkeeper, Service- und Reinigungskräfte werden händeringend gesucht. Ohne sie kann die Branche in der wichtigsten Saison des Jahres nicht durchstarten“, sagt Zayde Torun von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten.

Die NGG verweist auf eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Danach zählte das Beherbergungsgewerbe im Kreis Mettmann Ende Juni noch 26 offene Stellen – plus 189 Prozent gegenüber 2021. Für viele Hoteliers ist es aktuell einfacher, Gäste zu finden als Mitarbeiter. Denn in der Folge von Lockdowns und Kurzarbeit haben etliche Beschäftigte ihre Branche verlassen. Es kommt jetzt darauf an, Fachleute mit guten Konditionen zu locken“, so NGG-Geschäftsführerin Torun.

Ein entscheidender Punkt sei die Bezahlung. Mit dem neuen Tarifvertrag, den die Gewerkschaft mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) ausgehandelt hat, liege der Einstiegsverdienst in der Branche in Nordrhein-Westfalen seit Mai bei 12,50 Euro pro Stunde – 28 Prozent mehr als zuvor. Fachkräfte kommen auf einen Stundenlohn von mindestens 13,95 Euro: „Entscheidend ist nun, dass sich die Betriebe an die tariflichen Standards halten“, betont Torun.

Doch auch bei den Arbeitsbedingungen müssten die Firmen nachlegen, um sich im Wettbewerb um dringend gesuchtes Personal behaupten zu können. „Hotelangestellte arbeiten oft dann, wenn andere frei haben – nachts, am Wochenende oder an Feiertagen. Das geht zulasten von Familie und Freizeit. Es ist wichtig, Arbeitszeiten im Sinne der Beschäftigten zu organisieren“, macht Torun deutlich. Flexibilität dürfe keine Einbahnstraße nur für Unternehmer sein, mahnt die Gewerkschafterin zugleich die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes an.

Für die Hotelbranche im Kreis Mettmann rechnet Torun mit einer hohen Auslastung für die kommenden Monate: „Nach fast zweieinhalb Jahren Corona machen viele Menschen zum ersten Mal wieder richtig Urlaub. Der Tourismus im eigenen Land steht dabei hoch im Kurs. Hinzu kommen die Geschäftsreisenden. Und auch manche verschobene Geburtstags- oder Hochzeitsfeier wird nachgeholt.“