Hilden : Wohin geht’s? Friedel Warhus stellt im H6 aus

Friedel W. Warhus (hier bei einer Versteigerung im H6) stellt ab Samstag an der Hofstraße aus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden In einer Ausstellung im Haus Hildener Künstler, H6, an der Hofstraße 6 in Hilden präsentiert der Künstler Friedel W. Warhus Arbeiten aus der Zeit von 2020 bis 2021.

Wohin geht’s? Diese Frage stellen sich viele Menschen, darunter auch der Hildener Künstler Friedel W. Warhus. Wohin geht’s mit der Welt, mit der Menschheit, mit der Religion und wohin geht’s mit der Kunst? Insbesondere „wohin geht es mit meiner Kunst?“, fragt er sich.

Warhus fokussiert sich auf die abstrakte Malerei, er entwickelte im Laufe der Jahre einen prägnanten, gestischen Stil. Seine Ausgangspunkte sind nicht Ideen, sondern konkrete, gegenständliche Zeichen, oder auch nur Flecken und Linien, die er auf die Leinwand platziert.Das Bild wird spontan und direkt auf der Leinwand entwickelt. Spontane Strukturen, ein Reichtum an Kolorit und subjektive, malerische Gesten tragen das Bild.

Warhus komponiert, testet und tastet sich an das Ergebnis heran. Strukturen, die sich überschneiden und addieren, erzeugen eine räumliche Staffelung und Tiefe. „Ein wichtiger Impuls in dem malerischen Prozess ist, zu sehen, wie die Farben miteinander wirken und wie eine Wechselwirkung mit dem Raum entsteht“, erklärt er.

Die Vernissage im H6 findet am Samstag, 16. Juli, 16 Uhr statt. Die Ausstellung ist danach bis Sonntag, 31. Juli, zu sehen.

Die Öffnungszeiten sind: Donnerstag, Freitag ‪16 bis 18 Uhr, Samstag ‪14 bis 18 Uhr, Sonntag ‪11 bis 18 Uhr.

