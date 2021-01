Hilden : Sparkasse passt Öffnungszeiten wegen Corona an

Hilden Die Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert schränkt ihr Serviceangebot teilweise ein. Grund ist die Verlängerung des Corona-Lockdowns.

Laut einer Sprecherin ist die Hildener Filiale an der Dagobertstraße ab 11. Januar vormittags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Nachmittags bleibt die Filiale geschlossen – außer am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Die Filiale Gerresheimer Straße ist weiterhin für personenbediente Serviceleistungen geschlossen. Die Öffnungszeiten der Hauptfiliale an der Mittelstraße bleiben unverändert. Kunden können nach Terminvereinbarung in jeder Filiale Beratungstermine zwischen 8 und 20 Uhr wahrnehmen. Das Selbstbedienungs-Angebot bleibt an allen Standorten wie gewohnt bestehen – dort stehen viele Serviceleistungen zur Verfügung. Die Sparkasse rät ihren Kunden, Online-Banking bzw. die Sparkassen-App zu nutzen oder sich an das KundenServiceCenter zu wenden. Telefonisch bleibt die Sparkasse unter 02051 315-0 erreichbar.