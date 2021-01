Hilden : Stadtbücherei bietet wieder Abholservice an

Stadtbücherei bietet wieder Abholservice an

Hilden Die Stadtbücherei am Nove-Mesto-Platz ist weiterhin bis zum 31. Januar 2020 geschlossen, sie betet aber ab Dienstag, 12. Januar, wieder einen Abholservice an. Kunden mit einem gültigen Büchereiausweis können bis zu zehn Medien bestellen.

Dazu brauchen sie ihre Ausweis- und Telefonnummer, sowie Verfasser, Titel und Buchungsnummer der gewünschten Medien. Diese Daten können sie per E-Mail: stadtbuecherei@hilden.de oder per Telefon 02103 72-300 durchgeben. Die Medien stellen die Mitarbeiterinnen zu einem fest vereinbarten Termin im Windfang der Bibliothek zur Abholung bereit. Die Anfragen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs vorrangig zwischen 10 und 16 Uhr bearbeitet. Welche Titel vorhanden sind, kann im Online-Katalog bibnet.de unter Hilden abgefragt werden.estellungen bitte angeben: