Hilden : Strom fällt am Abend in Hilden aus

Strom fällt am Abend in Hilden aus

Keinen Strom hatten am Donnerstagabend viele Menschen im Hildener Norden. Foto: dpa, Franziska Koark

Hilden Ein Kabelfehler sorgte am Donnerstag (07.01.2021) für tausende, dunkle Wohnungen. Nach rund 40 Minuten hatten die ersten wieder elektrische Energie. Nach 70 Minuten war auch die letzten wieder versorgt.

Um 18.48 Uhr ging am Donnerstagabend in weiten Teilen des Hildener Nordens plötzlich das Licht aus. Aber nicht nur das, auch Kühlschränke, Fernseher und alle anderen elektrischen Geräte waren von dem Stromausfall betroffen. Die Stadtwerke rückten umgehend aus und suchten nach dem Fehler. Nach rund einer Stunde und 15 Minuten hatten alle Kunden wieder Strom, erklärt eine Unternehmenssprecherin am Freitag. Bei einigen ging es aber auch schneller.