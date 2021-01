Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz steigt wieder deutlich an

Um mehr als 30 ist die Inzidenz im Kreis Mettmann von Donnerstag auf Freitag gestiegen. Grund für diese Entwicklung ist laut Kreis ein Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim.

Fallzahlen Nachweislich mit dem Coronavirus infiziert waren am Freitag 1164 Menschen, 115 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 89 (+9; 15 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Haan 66 (-2; 11 Neuerkrankungen, 13 genesen), in Heiligenhaus 70 (-1; 3 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Hilden 146 (+22; 40 Neuerkrankungen, 16 genesen), in Langenfeld 84 (+12; 19 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Mettmann 142 (+12; 16 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Monheim 91 (+3; 13 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Ratingen 161 (+1; 33 Neuerkrankungen, 32 genesen), in Velbert 269 (+52; 70 Neuerkrankungen, 18 genesen) und in Wülfrath 46 (+7; 10 Neuerkrankungen, 3 genesen).

Als genesen gelten inzwischen 10.120 Personen (+111); in Haan 567, in Hilden 1169. Nachweislich infiziert waren bisher 11.625 Personen; in Haan 648, in Hilden 1362.