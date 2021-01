Kostenpflichtiger Inhalt: Hildener Ärztin nimmt sich für Patienten Zeit : Empathie und Blick fürs Wesentliche

Dr. Jane von Langen ist Hausärztin mit Leib und Seele. Viele Patienten schätzen sie. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Jane von Langen arbeitet seit neun Jahren als angestellte Hausärztin in Teilzeit in einer Praxis in Hilden. Laut Studien dauert ein Besuch beim Hausarzt im Schnitt nur fünf Minuten. „Ich brauche halt so lange wie es braucht“, sagt die Fachärztin für Allgemeinmedizin: „Jeder Patient möchte ernst genommen und angehört werden. Das erfordert Zeit und Aufmerksamkeit.“