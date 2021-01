Hildens Feuerwehr sichert Betrieb gegen Corona ab : Stadt lagert Rettungsdienst aus

An der Grundschule an der Walder Straße ist seit Jahresbeginn ein Rettungswagen stationiert. Foto: Stadt Hilden

Hilden Ein Rettungswagen steht an der Walder Straße, ein zweiter an der Schulstraße.

Die Feuerwehr hat seit Jahresanfang an der Grundschule Walder Straße einen Rettungswagen mit einem zwei- bis dreiköpfigem Team stationiert. Die Sanitäter arbeiten in 24-Stunden-Wechselschichten. Die Einsatzkräfte haben die dortige Hausmeisterwohnung in Eigenarbeit renoviert und sich dort häuslich eingerichtet, teilt die Stadt mit. Ein zweiter Rettungswagen ist seit dem 1. Dezember in der ehemaligen Wärmestube an der Schulstraße untergebracht.