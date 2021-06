Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz sinkt auf den Wert von 31,1

Kreis Mettmann 28 Neuerkrankungen meldet der Kreis Mettmann für Mittwoch. Die Zahl der von einer Corona-Erkrankung Genesenen ist über 23.000 gestiegen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 367 Infizierte erfasst, 28 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 41 (+3; 6 neu erkrankt, 3 genesen), in Haan 15 (-3; 1 neu, 4 genesen), in Heiligenhaus 23 (-7; 6 genesen), in Hilden 58 (+1; 2 neu, 1 genesen), in Langenfeld 40 (-5; 2 neu, 7 genesen), in Mettmann 16 (+5; 6 neu, 1 genesen), in Monheim 39 (-13, 3 neu, 16 genesen), in Ratingen 54 (-8; 1 neu, 9 genesen), in Velbert 76 (+1; 8 neu, 7 genesen) und in Wülfrath 5 (-2; 2 genesen).