Wenko aus Hilden : Saubere Sache: Mitarbeiter sammeln Müll

Hilden Zu einer ungewöhnlichen Aktion hat Wenko-Chef Niklas Köllner seine Mitarbeiter vor kurzem aufgerufen. Das teilte das Unternehmen mit Sitz im Industriegebiet Hilden-West jetzt mit. Weil ihn der viele Müll rund um das Firmengelände gestört habe, rief er spontan einen „Clean-up-Tag“ ins Leben und packte selbst mit an.

Die Resonanz in der Belegschaft war groß, aus Corona-Gründen durften jedoch nur zwölf Mitarbeiter die Aktion unterstützen, hieß es weiter. Ausgestattet mit Handschuhen, Mundschutz, Müllbeuteln und Greifzangen aus dem eigenen Sortiment machte sich das Team auf den Weg, um rund um die Wenko-Firmenzentrale im Hülsenfeld und an der Otto-Hahn-Straße allerlei Unrat von der Straße und aus den Gebüschen zu fischen.

„Es ist schon unglaublich, was wir dabei alles gefunden haben“, sagt Wenko-Chef Niklas Köllner, der das Familienunternehmen mit 300 Mitarbeitern am Hauptstandort Hilden in dritter Generation zusammen mit seinem Bruder Philip Köllner leitet. „Von Bierflaschen, über Regenschirme und Einweg-Kaffeebechern bis zu einem leeren Metalleimer war alles dabei.“ Als Belohnung spendierte Köllner der Saubermach-Truppe ein Mittagessen. „Das wird ganz bestimmt nicht die letzte Saubermachaktion bei uns gewesen sein“, so Köllner. „Und auch, wenn der Müll nicht von uns stammt, wollen wir unseren Beitrag zu einer sauberen Umwelt leisten.“