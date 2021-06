Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Vier Städte ohne neue Krankheitsfälle

Kreis Mettmann Die Zahl der Corona-Kranken und auch der neu Infizierten geht weiter zurück. Vier der zehn Städte im Kreis blieben Dienstag ohne Neuerkrankung.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 395 Infizierte erfasst, 38 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 38 (+1; 2 neu erkrankt), in Haan 18 (-1; 1 neu, 2 genesen), in Heiligenhaus 30 (+/-0), in Hilden 57 (-7; 3 neu, 10 genesen), in Langenfeld 45 (-7; 1 neu, 8 neu), in Mettmann 11 (-1), in Monheim 52 (-5; 5 genesen), in Ratingen 62 (-5; 1 neu, 6 genesen), in Velbert 75 (-13; 1 neu, 14 genesen) und in Wülfrath 7 (+/-0).