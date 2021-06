Unbekannte beschädigen Fallschutz : Spielplatz in Hilden wegen Vandalismus gesperrt

Spielplatz in Hilden wegen Vandalismus gesperrt

Mit einem Bauzaun hat die Stadt Teile des Spielplatzes am Warrington-Platz abgesperrt. Foto: Tobias Dupke

Hilden Unbekannte haben den Fallschutzbelag des Spielplatzes am Warrington-Platz beschädigt. Die Stadt hat Teile des Areals gesperrt und muss nun die Schäden ausbessern.

Auf dem Spielplatz am Warrington-Platz stehen seit kurzem Zäune mit dem Logo der Stadt Hilden. Sie sorgen dafür, dass Kinder nicht mehr auf das Gerüst klettern können. Die Verwaltung hat Teile des Geländes abgesperrt.

Der umgestaltete Spielplatz am Warrington-Platz ist erst im Oktober 2019 eröffnet worden. Rund 400.000 Euro hat die Umgestaltung des Platzes einschließlich der neuen Spielgeräte gekostet. Das Kinderparlament hat die Wünsche von Kindern gesammelt. Der Spielplatz ist in drei Bereiche unterteilt: „Ruhezone“, „intensives Spiel“ und „reduziertes Spiel mit Ruhezonen an der Wasserfee“. Weitere Vorgabe der Kinder war, den Spielplatz barrierefrei zu gestalten. Der Fallschutzbelag ist ein nachgebender Kunststoff, der auch mit Rollstühlen befahrbar ist. Wer über die Fläche läuft, sinkt leicht ein.