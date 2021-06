Aus dem Polizeibericht : Unfall mit E-Scooter fordert Schwerverletzte

Die Polizei spricht von einem Alleinunfall der E-Scooter-Fahrerin. Foto: dpa/Silas Stein

Hilden/Solingen Eine 25-Jährige Solingerin ist am Montag auf der Straße Kalstert in Hilden mit einem gemieteten E-Scooter schwer gestürzt. Bei dem Alleinunfall zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Wie die Polizei am Dienstag meldete, hatte die Frau gegen 13.30 Uhr bei der Fahrt die Kontrolle über ihren E-Scooter verloren.

Sie wurde von Ersthelfern an der Unfallstelle versorgt und anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

(-dts)