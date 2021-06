Diese Lockerungen erwarten uns : Corona-Inzidenz im Kreis Mettmann sinkt unter 35

Kreis Mettmann Bisher warten wir noch auf die Lockerungen der Stufe zwei (Inzidenz zwischen 35,1 und 50), da sinkt die Inzidenz im Kreis Mettmann bereits unter 35. Am Dienstag liegt sie laut Landeszentrum Gesundheit bei 32,3 (-3,9). Bleibt der Wert stabil unter 35, greift Stufe eins der Corona-Schutzverordnung – das könnte schon bald der Fall sein.

Die Inzidenz im Kreis Mettmann ist am Dienstag weiter gesunken. Sie liegt nun bei 32,3 und damit 3,9 niedriger als noch am Montag – es ist der vierte Werktag in Folge, an dem die kritische Grenze von 50 unterschritten wird. Sollte der Wert auch am Mittwoch noch unter 50 liegen, treten ab Freitag weitere Lockerungen in Kraft. Dazu muss das Land allerdings die stabile Lage noch offiziell bestätigen, was allerdings nur eine Formalie ist.