Zwei Männer schwer verletzt : Hildener in der Wohnung mit Beil angegriffen

Hilden Bei dem Angriff am Dienstagabend wurden die beiden jungen Hildener schwer verletzt. Sie schafften es aber, selbst den Rettungsdienst zu alarmieren. Bei den Ermittlungen spielt auch ein blutender Mann im Supermarkt eine Rolle.

Bislang noch unbekannte Personen haben am Dienstag zwei Junge Hildener in einer Wohnung an der Bismarckstraße überfallen und mit einem Beil attackiert. Bei dem Angriff wurden die beiden schwer verletzt. Sie alarmierten selbst den Rettungsdienst, der wiederum die Polizei informierte.

Ob dieser Mann an der Auseinandersetzung in der Wohnung beteiligt war, ist noch nicht gesichert und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Bislang gibt es noch keinerlei Hinweise auf ein mögliches Motiv, gestohlen wurde jedoch offenbar nichts. Auch die beiden Geschädigten konnten bislang noch keine detaillierten Angaben zu dem Sachverhalt oder möglichen Tatverdächtigen machen.

Die Polizei fragt jetzt: Wer hat den Überfall in dem Mehrfamilienhaus an der Bismarckstraße mitbekommen oder kurz darauf den verletzten Mann in oder an dem Discounter an der Gerresheimer Straße (Hausnummer 95) beobachtet oder vielleicht sogar erkannt? Wer weiß unter Umständen sogar, wer für den Überfall verantwortlich ist?