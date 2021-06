Freibad in Hilden : Das Waldbad öffnet seine Liegewiesen

Bald öffnet das Waldbad seine Liegewiesen. Foto: Tobias Dupke

Hilden Die Inzidenz scheint stabil zu bleiben. Sollte sie am Mittwoch unter 50 liegen, dürfte das Freibad theoretisch am Freitag bereits mehr Menschen aufs Gelände und in die Becken lassen. Doch die Stadtwerke öffnen erst später die Liegewiesen.