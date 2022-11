Corona-Zahlen im Kreis Mettmann Vier Todesfälle und deutlich weniger Infizierte

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 4364 Infizierte erfasst, 730 weniger als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 402 (-59), in Haan 320 (-38), in Heiligenhaus 253 (-66), in Hilden 483 (-68), in Langenfeld 514 (-118), in Mettmann 341 (-49), in Monheim 370 (-40), in Ratingen 760 (-174), in Velbert 770 (-85) und in Wülfrath 151 (-33).