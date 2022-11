Firma Ziller aus Hilden Kombi an Obdachlosenhilfe gespendet

Über eine großzügige Spende konnte sich die Obdachlosenhilfe Lichtschmiede in Gevelsberg freuen. Der Verein, der sich um Obdachlose, Bedürftige und Einsame im Ennepe-Ruhr-Kreis kümmert, hat nun einen neuen Ford Focus Turnier. Der Kombi ist eine Spende der Hildener Firma Ziller, die sich auf Walzlagerdichtungen spezialisiert hat. Am Firmensitz in Hilden hat Fuhrparkleiter Dien Lenic dem ersten. Vorsitzenden des Lichtschmiede-Vereins Andreas Steinhof und seinen Mitstreiterinnen Heike Schumacher und Steffi Meiske das Leasingfahrzeug übergeben. „Die Obdachlosenhilfe hatte bisher kein geeignetes Fahrzeug. Andreas Steinhof hat sich besonders über den großen Stauraum des Kombisgefreut“, berichtet Lenic. Jetzt könnten auch insbesondere in der kalten Jahreszeit Matratzen und Schlafsäcke zu den Obdachlosen gebracht werden. Gerade in der jetzigen Situation steige die Zahl der Mitmenschen, die in die Obdachlosigkeit geraten und Hilfe sei daher noch wichtiger als zuvor. Den Kontakt zu dem Verein in Gevelsberg hergestellt hatte Heike Schumacher, die sich nicht nur ehrenamtlich für die Obdachlosenhilfe in Gevelsberg einsetzt, sondern auch Prokuristin bei Bödeker, einer Schwesterfirma der Ziller GmbH, ist. Schumacher hatte von Transportproblemen berichtet. „Das neue Fahrzeug wird der Obdachlosenhilfe helfen, möglichst viele Menschen mit dem Notwendigsten zu versorgen“, erklärt Lenic.