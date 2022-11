Umstellung in Hilden Gelbe Tonne: Stadt befürchtet „Reibungsverlust“

Nicht mehr die Awista, sondern die RMG Rohstoffmanagement GmbH kümmert sich ab Januar 2023 um die Abfuhr der Gelben Tonnen und Gelben Säcke in Hilden und Haan (wir berichteten). Jetzt hat die Stadt weitere Details bekannt gegeben. Das Entsorgungsunternehmen kündigt parallel dazu an, schon bald die neuen Tonnen auszuliefern. Die Verwaltung befürchtet: „Durch diesen Wechsel des Auftragnehmers muss in der Stadt Hilden und den anderen kreisangehörigen Städten durchaus mit ,Reibungsverlusten‘ gerechnet werden.“