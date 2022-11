Neue Aufgaben für den BRW Wasserverband warnt vor Extremwetter

Welche konkreten Arbeitsschritte der Bergisch-Rheinische Wasserverband in den nächsten Monaten und Jahren zu bewältigen hat, verdeutlichte anschaulich Kristin Wedmann von der Geschäftsführung. „Den Klimawandel spüren wir an allen Ecken und Enden“, sagt sie. „Wir können viel am Hochwasserschutz tun, aber nicht alles in Zukunft verhindern“, erklärte sie ehrlich. In sechs Kommunen arbeite man am Hochwasserschutz, sei aber zurzeit immer noch mit der Beseitigung der Schäden von 20/21 beschäftigt. Bilder zeigten Kläranlagen und Rückhaltebecken völlig verlandet – voller Schlamm und Sand sowie Treibholz, Ästen, Zweigen. Pflasterungen und Befestigungen wurden zum Teil völlig fortgespült.