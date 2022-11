Unfall in Hilden Auto rutscht auf regennasser Fahrbahn

Angaben der Polizei zufolge hatte die 45-Jährige die A46 in Richtung Wuppertal verlassen. In der folgenden Rechtskurve zur Gerresheimer Straße verlor sie, nach eigenen Angaben, auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei rutschte die mit ihrem Auto auf den linken Fahrstreifen und kollidierte mit dem Fahrzeug einer 50-Jährigen, die die Gerresheimer Straße in Richtung Hilden befuhr. Die 45-Jährige versuchte ihren Skoda nach rechts zu lenken, stieß gegen eine Leitplanke, wo das Fahrzeug zum Halten kam.