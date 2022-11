Innenstadt in Hilden Die Fußgängerzone bleibt befahrbar

Die Hildener Fußgängerzone bleibt weiterhin an zwei Stellen befahrbar – zwar ist das für den Großteil der Autofahrer weiterhin verboten, jedoch hält sich nicht jeder an das Verbot. Poller sollen die Zufahrt auch in Zukunft nicht versperren. Das hat die Mehrheit im Stadtentwicklungsausschuss jetzt so beschlossen. Die Bürgeraktion hatte zuvor einen Antrag gestellt, auch die beiden Zufahrten an der Mühlenstraße und am Axlerhof zu sperren. Und zwar mit einem Dreikant-Sperrpfosten. „Wir halten das für absolut überfällig“, erklärte BA-Fraktionschef Ludger Reffgen in der Ausschusssitzung.