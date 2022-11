Pandemie in Krefeld Mit Maske auf den Weihnachtsmarkt

Weihnachtszauber weit und breit. In Krefeld haben die Weihnachtsmärkte geöffnet — vier Wochen Glühwein-, Bratwurst- und Reibekuchenduft in der Seidenstadt. Ein Advent, erstmals wieder ohne Corona-Beschränkungen, fürs Wochenende locken dazu der „Besondere Weihnachtsmarkt“ vor dem Rathaus und der romantisch-historische Weihnachtsmarkt an der Burg Linn.